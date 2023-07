Renovação de acordo sobre grãos ucranianos preocupa a ONU

436

A ONU expressou preocupação nesta quarta-feira (5) após a Rússia afirmar que não enxergava "nenhuma razão" para prolongar o acordo sobre as exportações de grãos ucranianos, que expira em 17 de julho.



"Não há dúvida de que estamos preocupados", declarou a responsável da ONU envolvida nas negociações, Rebeca Grynspan, em entrevista coletiva em Genebra.



"A delegação russa já veio a Genebra e planejamos viajar para Moscou nos dias restantes" do acordo, destacou a diretora.



A Rússia ameaça regularmente retirar-se do acordo sobre grãos ucranianos, feito em julho de 2022, com o apoio da ONU e da Turquia.



Moscou reclama há vários meses dos obstáculos enfrentados por outro acordo bilateral, assinado em julho passado com a ONU, sobre suas exportações de fertilizantes, já que a Rússia considera que seu setor agrícola é afetado pelas sanções adotadas pelos ocidentais.



O Kremlin acusa a Ucrânia de ter explodido, no início de junho, um importante oleoduto que ligava a cidade russa de Togliatti ao porto ucraniano de Odessa e servia para a exportação de amônia e fertilizantes.



A Rússia também diz que os ocidentais monopolizam as exportações de grãos ucranianos destinados à África e à Ásia.



A Ucrânia acusa Moscou de ter suspendido desde 26 de junho o registro de navios ucranianos, o que provoca o bloqueio da aplicação do acordo.



O acordo sobre os grãos, que aliviou a crise alimentar mundial provocada pelo conflito na Ucrânia, foi prorrogado algumas vezes. A última foi em maio, após intensas negociações.



Isso possibilitou a exportação de quase 32,8 milhões de toneladas de grãos da Ucrânia por navio.