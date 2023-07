Holanda sofre a pior tempestade de verão de sua história

436

A Holanda enfrenta, nesta quarta-feira (5), a pior tempestade de verão de sua história, que obrigou o governo a cancelar centenas de voos no aeroporto Schiphol, em Amsterdã.



Ventos de até 146 são registrados em todo país enquanto a tempestade Poly atinge a costa do Mar do Norte, derrubando árvores e bloqueando estradas.



As autoridades aconselharam as pessoas a permanecerem em suas casas.



O aeroporto Schiphol de Amsterdã, um dos maiores da Europa, alertou que uma combinação de ventos fortes, chuva e pouca visibilidade limita o tráfego aéreo, que continuará interrompido até pelo menos 10h00 (no horário de Brasília).



Mais de 300 voos foram cancelados no aeroporto de Schiphol, segundo a rádio e televisão pública NOS.



No norte do país, os trens foram paralisados por questões de segurança e uma importante rodovia foi cortada em Alkmaar, perto de Amsterdã, após um acidente de caminhão, segundo autoridades holandesas.



O Instituto Real Meteorológico holandês (KNMI) emitiu um alerta de "código vermelho" - o nível mais elevado - para quatro regiões no norte do país. O governo enviou um alerta por celular pedindo às pessoas que fiquem em casa na província da Holanda do Norte, que inclui a cidade de Amsterdã.



Recomenda-se chamar os serviços de emergência, sobrecarregados, apenas em situações de risco de vida.



Ventos de força 11, o segundo nível mais elevado na escala de Beaufort, foram registrados no porto de IJmuiden, no norte do país, "a tempestade de verão mais forte já medida" no país, de acordo com o site meteorológico holandês Weerplaza.