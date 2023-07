Pelo menos sete pessoas ficam feridas em ataque com carro em Tel Aviv

436

Pelo menos sete pessoas ficaram feridas em Tel Aviv, nesta terça-feira (4), em um ataque supostamente cometido por um carro que atropelou pedestres, disseram policiais e médicos, no segundo dia de uma importante operação do Exército israelense na Cisjordânia ocupada.



A polícia recebeu informações de "um carro que atacou vários civis" no norte de Tel Aviv e, na sequência, relatou ter "neutralizado o agressor".



"Aparentemente, o suspeito estava dirigindo um veículo que circulava de sul para norte, atropelou pedestres que estavam no shopping e saiu do veículo para esfaquear civis com um objeto pontiagudo", acrescentou o corpo armado.



Os médicos disseram que estavam atendendo cinco feridos, mas a polícia anunciou o total de vítimas em sete.



O incidente ocorreu no segundo dia da maior incursão militar israelense em anos em Jenin, no norte da Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967.



A operação do Exército deixou dez mortos e obrigou milhares de pessoas a fugirem de suas casas.



Desde o início do ano, a violência relacionada ao conflito deixou pelo menos 187 palestinos, 25 israelenses, um ucraniano e um italiano mortos, conforme balanço da AFP baseado em fontes oficiais.