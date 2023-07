Zelensky expulsa embaixador da Geórgia por julgamento de ex-presidente georgiano

436

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, anunciou, nesta segunda-feira (3), a expulsão do embaixador georgiano, em protesto contra o estado de saúde do ex-presidente da Geórgia Mikhail Saakshvili, que também tem nacionalidade ucraniana e apareceu abatido durante seu julgamento em Tbilisi.



"Pedi hoje ao Ministério das Relações Exteriores que convoque o embaixador georgiano, transmita-lhe nosso protesto e peça a ele que deixe a Ucrânia dentro de 48 horas para consultas em sua capital", disse Zelensky no Telegram.



Não ficou claro imediatamente se o embaixador havia sido expulso.



Pela primeira vez em vários meses, Mikhail Saakashvili apareceu na televisão nesta segunda-feira abatido e extremamente magro.



Saakashvili, que governou este país do Cáucaso entre 2004 e 2013, foi preso após retornar do exílio em 2021. Ele é alvo de acusações de abuso de poder, que vários grupos de direitos humanos dizem ter motivação política.



Zelensky quer que Saakashvili seja transferido para um hospital na Ucrânia ou em um país ocidental.



Os médicos asseguram que o ex-dirigente corre risco de morrer pelos problemas de saúde que desenvolveu na prisão.



As autoridades georgianas, ao contrário, afirmam que ele está recebendo cuidados médicos adequados.



A Ucrânia, que enfrenta uma invasão russa desde fevereiro de 2022, acusa a Geórgia de cooperar cada vez mais com Moscou.