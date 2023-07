Suíça devolve fragmento de estátua de Ramsés II ao Egito

436

A Suíça devolveu ao Egito, nesta segunda-feira (3), o fragmento de uma estátua de mais de 3.400 anos do faraó Ramsés II, que foi roubada décadas atrás de um templo em Abidos.



A diretora do Escritório Federal da Cultura (OFC), Carine Bachmann, entregou hoje, em Berna, este "importante bem arqueológico" à embaixada egípcia na Suíça.



A escultura em pedra do faraó Ramsés II, à qual pertence o fragmento devolvido, mostra o rei sentado ao lado de várias divindades egípcias, segundo o OFC.



Ramsés II, que subiu ao trono aos 25 anos para suceder ao seu pai, Seti I, governou o Egito por quase 66 anos, o reinado mais longo da história egípcia.



O fragmento devolvido nesta segunda foi roubado no final dos anos 1980, ou início da década de 1990, do templo de Ramsés II em Abidos, conforme o comunicado.



Esteve em vários países antes de chegar à Suíça, onde foi confiscado pelas autoridades do cantão de Genebra após processo penal.



Suíça e Egito pertencem à Convenção da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) de 1970, que busca proibir e prevenir a importação, exportação e transferência ilícita de bens culturais.