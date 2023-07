Denunciante qualifica Kevin Spacey como 'predador' durante julgamento em Londres

436

Um dos homens que acusam o ator Kevin Spacey de assédio sexual disse, nesta segunda-feira (3), no tribunal que julga o caso em Londres, que o astro de Hollyood é um "predador" agressivo que estava incomodado com a própria orientação sexual.



O julgamento contra Spacey, de 63 anos, começou na semana passada, e o ator se declarou inocente das 12 acusações de assédio sexual contra quatro homens entre 2001 e 2013.



No vídeo do interrogatório, o denunciante, que não pôde ser identificado por motivos legais, contou que Spacey agrediu-o sexualmente várias vezes - uma delas, quando levava o ator de carro para uma festa na década de 2000.



"Agarrou tão forte (minhas genitálias) que quase saí da pista", explicou.



A testemunha acrescentou que os homens jovens e atraentes foram advertidos sobre o comportamento do ator, a quem descreveu como um "predador" que era "agressivo".



"Não aguento ver esse homem. Me sinto mal", afirmou o denunciante sobre o ator, vencedor de dois Oscar por "Beleza Americana" (1999) e "Os Suspeitos" (1995).



"Ele estava claramente muito confuso com a sua própria sexualidade", acrescentou.



Na última sexta-feira, a Promotoria disse que Spacey é "um homem que não respeita os limites, nem o espaço pessoal", que "gosta que outras pessoas (...) se sintam incomodadas, um assediador sexual".



Ao ser interrogado pelo advogado de Spacey, Patrick Gibbs, a testemunha negou "100%" que tivesse tido algum sentimento romântico pelo ator, ou que os fatos levaram-no a questionar sua própria sexualidade.



O reclamante disse que denunciou os fatos à polícia, após outras acusações contra Spacey se tornarem públicas, e que sua única motivação é "dizer a verdade".