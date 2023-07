Reino Unido registra o mês de junho mais quente

436

O Reino Unido viveu o mês de junho mais quente em termos de temperatura média - entre a máxima e a mínima - desde o começo dos registros, informou o serviço meteorológico britânico, alertando que estes recordes devem aumentar com as mudanças climáticas.



A temperatura média alcançou os 15,8 ºC, ou seja, 0,9 ºC a mais que o recorde anterior de 14,9 ºC registrado em junho dos anos de 1940 e 1976, especificou o Met Office.



O país sofreu vários dias de calor intenso em meados de junho, o que levou ao racionamento de água por parte das autoridades no sudeste da Inglaterra.



"É oficialmente o mês de junho mais quente para o Reino Unido, em termos de temperatura média, como de temperatura mínima e máxima, com um pico de 32,2 ºC alcançados", detalhou Mark McCarthy, do serviço meteorológico britânico, citado em um comunicado.



"O que impressiona é a persistência do calor durante uma grande parte do mês, com temperaturas em torno de 25 ºC, e às vezes até um pouco acima dos 30 ºC", acrescentou.



A precipitação também ficou abaixo da média, com apenas 52,2mm de chuva, ou seja, 68% da média para um mês de junho.



De acordo com uma pesquisa do Met Office, a probabilidade do Reino Unido quebrar esses recordes de calor nos próximos anos aumentou.



"Além da variabilidade natural (climática), o contexto de aquecimento da atmosfera da Terra devido às mudanças climáticas induzidas pela atividade humana aumentou a possibilidade de atingir recordes de temperaturas elevadas", disse o meteorologista da agência, Paul Davies.