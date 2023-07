Um milhão de euros arrecadados para apoiar policial que atirou em jovem na França

436

Um fundo para apoiar a família do policial que desencadeou uma onda de distúrbios na França ao atirar em um jovem à queima-roupa arrecadou mais de um milhão de euros (quase US$ 1,1 milhão ou R$ 5,3 milhões na cotação atual) nesta segunda-feira (3).



Às 14h00 (9h00 no horário de Brasília) desta segunda-feira, o fundo contava com cerca de 50.600 doações, em um valor total de 1 milhão de euros (1,093 milhão de dólares ao câmbio atual).



"Apoio à família do policial de Nanterre, Florian M., que fez seu trabalho e está pagando um preço alto", diz o texto da arrecadação, criado por Jean Messiha, ex-porta-voz do político de extrema direita Éric Zemmour.



O agente, que matou Nahel na última terça-feira durante um controle de trânsito, está em prisão preventiva acusado de homicídio doloso. A morte do jovem de 17 anos provocou protestos desde então.



A criação e o sucesso desta arrecadação de fundos gerou indignação da oposição de esquerda. A deputada Clémence Guetté denunciou em sua conta no Twitter "uma absoluta indecência e horror".



"A mensagem? Vale a pena matar um jovem árabe", condenou a eurodeputada de esquerda francesa Manon Aubry, que pediu a retirada da arrecadação no site Gofundme.



Um porta-voz do site disse à AFP que a arrecadação estava "de acordo" com suas regras, já que os valores "serão pagos diretamente à família em questão", listada como "beneficiária".



No site Leetchi, outro fundo de apoio à família do policial arrecadou quase 60.000 euros (US$ 65.000 ou R$ 313.000 na cotação atual), enquanto outro de apoio à família de Nahel arrecadou quase 200.000 euros (cerca de US$ 218.000 ou R$ 1 milhão na cotação atual).