EUA: Professor é demitido após mandar alunas ficarem de sutiã em aula

Um professor foi demitido após ser denunciado por assédio sexual contra alunas dentro de sala de aula em uma universidade de Maryland, nos EUA. Pelo menos 11 alunas denunciaram o professor da universidade comunitária de Montgomery pelos assédios.

Durante as aulas, ele as obrigava a ficar apenas de sutiã na frente de colegas de classe para fazer 'demonstrações médicas', segundo a denúncia. Durante as "demonstrações", ele comentava sobre os mamilos e sobre o posicionamento dos seios das vítimas.

"O professor foi suspenso para investigações e demitido três meses após os atos contra as alunas.

Após tirar as camisas, as alunas chegavam a colocar seus jalecos, mas o professor ordenava que elas removessem a peça", disse o Escritório de Direito Civil do Departamento de Educação dos EUA, em nota.



Uma investigação foi aberta pelo Departamento de Educação dos EUA. Segundo o órgão, a universidade falhou em dar as informações sobre os direitos das vítimas. A identidade do professor e os cursos que as vítimas faziam não foram divulgados.