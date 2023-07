Organização islâmica cobra medidas para evitar queima de Alcorões

436

A Organização para a Cooperação Islâmica (OCI), sediada na Arábia Saudita, cobrou, neste domingo (2), medidas para evitar que se volte a queimar cópias do Alcorão, poucos dias depois de um incidente em frente a uma mesquita de Estocolmo.



Os 57 membros da OCI se reuniram em sua sede, em Jidá, para reagir ao incidente de quarta-feira, durante o qual um iraquiano que vive na Suécia, Salwan Momika, de 37 anos, pisoteou uma cópia do livro sagrado dos muçulmanos e ateou fogo em várias páginas.



O incidente coincidiu com o início da festividade muçulmana de Eid al-Adha e com o fim da grande peregrinação anual à Meca na Arábia Saudita.



No domingo, a OCI instou os Estados-membros a "tomarem medidas coletivas para evitar que se repita a profanação de cópias" do Alcorão, segundo um comunicado após a reunião "extraordinária" da organização.



Seu secretário-geral, Hissein Brahim Taha, pediu "que se recorde constantemente à comunidade internacional que é urgente aplicar o direito internacional, que proíbe claramente qualquer apelação ao ódio religioso".