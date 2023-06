436

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) alcançou, nesta sexta-feira (30), a maioria de votos necessário para deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível por oito anos por "abuso de poder". Dois juízes ainda precisam votar e podem pedir um adiamento do fim do julgamento.



O TSE alcançou uma maioria de 4 votos a 1 a favor de condenar Bolsonaro por ter questionado a confiabilidade do sistema de urnas eletrônicas com informações "falsas" durante uma reunião com embaixadores em julho de 2022, três meses antes de perder as eleições para Luiz Inácio Lula da Silva.