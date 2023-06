Primeiro-ministro sueco pede que 'insultos' sejam evitados após a queima do Alcorão

436

O primeiro-ministro sueco, Ulf Kristersson, convidou a refletir nesta sexta-feira (30) depois que a queima de um Alcorão em Estocolmo provocou indignação em vários países muçulmanos e afirmou que "não há motivos para insultar outras pessoas".



"É difícil saber quais serão as consequências (...). Acho que devemos refletir na Suécia. É uma questão de segurança séria, não há razão para insultar outras pessoas", disse o governante conservador em coletiva de imprensa.



O incidente ocorreu na quarta-feira, quando Salwan Momika, um refugiado iraquiano na Suécia, queimou várias páginas do Alcorão em frente à maior mesquita de Estocolmo enquanto os muçulmanos comemoravam o Eid al Ada, uma importante festividade religiosa.



O protesto durante o qual o Alcorão foi queimado foi autorizado pela polícia em nome da liberdade de expressão.



"Acho que o fato de algumas coisas serem legalizadas não significa que sejam apropriadas", disse o primeiro-ministro sueco.



A queima do Alcorão gerou indignação em vários países muçulmanos e também críticas nos Estados Unidos. No Iraque, um grupo de manifestantes entrou brevemente na embaixada sueca em Bagdá para protestar.



"Claramente, é completamente inaceitável que as pessoas estejam invadindo embaixadas suecas em outros países ilegalmente", disse Kristersson.



O incidente levantou temores sobre suas consequências para o processo de adesão da Suécia à Otan, que precisa do acordo da Turquia, que condenou veementemente a queima do livro.



"Acho que temos que nos concentrar nas questões certas. Agora, é importante que a Suécia se torne um membro da Otan. Temos questões importantes e de grande magnitude para tratar", disse o primeiro-ministro.