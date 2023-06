Amazon fecha loja do Kindle na China

436

O grupo da tecnologia americano Amazon encerrou nesta sexta-feira (30) o serviço de livraria online Kindle na China, o que significa que desistiu de competir neste grande mercado.



O anúncio representa um revés para a empresa pioneira do comércio eletrônico, que não consegue competir com empresas locais chinesas como Alibaba e JD.com. Em 2019, a Amazon encerrou as operações de varejo online na China.



No ano passado, a Amazon anunciou que fecharia loja online Kindle, sem revelar mais detalhes.



A partir desta sexta-feira, os chineses não conseguem mais fazer o download de novos livros, mas durante um ano conseguirão baixar os livros que já compraram.



Entre 2013 e 2018 foram vendidos milhões de aparelhos de leitura Kindle na China, de acordo com a imprensa estatal.



Zoe Xu, cliente do sistema, estava chateada com a notícia.



"Tenho o hábito (de usar o Kindle) há 10 anos, vou levar tempo e energia para mudar outra plataforma", afirmou.



Ela disse que comprou e fez download de livros suficientes para "vários anos quando tomou conhecimento da notícia do fim do serviço.