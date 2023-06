Blinken vê 'progressos' em negociações entre Armênia e Azerbaijão

436

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, viu "progressos", nesta quinta-feira (29), após três dias de negociações em Washington entre Armênia e Azerbaijão sobre a disputada região de Nagorno-Karabakh.



Blinken afirmou que as duas partes fizeram "mais progressos" com "o objetivo de alcançar um acordo final global nas próximas semanas e meses".



O Azerbaijão e as forças separatistas armênias, apoiadas militarmente por Ierevan, se enfrentaram em duas guerras, uma após a dissolução da União Soviética e outra no final de 2020.



No primeiro conflito, que causou 30.000 mortes, os separatistas assumiram o controle de Nagorno-Karabakh e de outras áreas de transição ao redor deste território montanhoso.



No segundo, que deixou 6.500 falecidos, o Azerbaijão retomou o controle dessas áreas e de boa parte da região disputada.



Patrocinado por Moscou, um cessar-fogo foi assinado e um contingente de soldados de paz russos foi enviado à região, mas as negociações para assinar um tratado de paz não avançaram.



Na quarta-feira, em plenas negociações celebradas perto de Washington, quatro soldados armênios morreram em Nagorno-Karabakh por disparos azeres.