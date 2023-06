Madonna volta para casa após vários dias de internação

436

A cantora Madonna voltou para casa após passar vários dias hospitalizada e se "sente melhor", disse à AFP, nesta quinta-feira (29), uma fonte próxima ao caso.



A rainha do pop, de 64 anos, contraiu uma "infecção bacteriana grave", que a levou para a unidade de terapia intensiva, informou na véspera seu agente, Guy Oseary, em um comunicado publicado nas redes sociais.



Embora a expectativa seja de uma recuperação completa, seu agente acrescentou que Madonna precisou adiar sua turnê mundial, "Celebration", em homenagem às suas quatro décadas de carreira, que devia começar em 15 de julho.



Nos Estados Unidos, a turnê, com um total de 84 apresentações, inclui shows em Detroit, Chicago, Miami e Nova York, a cidade onde Madonna começou sua ascensão ao estrelato. Também estavam previstas atuações na Europa e quatro shows na Cidade do México.



Oseary se comprometeu a informar em breve a nova data para o início da turnê.



Em 2020, a cantora, sete vezes ganhadora do Grammy, se submeteu a uma cirurgia para colocação de prótese no quadril, após uma lesão que sofreu durante sua turnê, "Madame X".