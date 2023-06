Tour de tacos: conhecendo o México através de seu prato mais famoso

436

Rebeca saboreia, ávida, um "taco al pastor" em um local que também funciona como oficina mecânica, na Cidade do México. É uma das paradas obrigatórias em um tour pelas taquerias da capital mexicana que atrai milhares de turistas.



"Nunca tinha experimentado nada assim, é totalmente único", diz à AFP Rebeca de Ávila, uma jovem americana que mergulha na cidade através de um de seus pratos mais característicos: carne de porco marinada, abacaxi, coentro e cebola servidos em pequenas tortilhas de milho.



Rebeca se refere à peculiaridade do El Vilsito, uma loja de tacos, na qual também se consertam carros. Neste local, onde se consomem centenas de quilos de carne todos os dias, apenas uma fina parede separa mecânicos e cozinheiros.



"Perguntam se usamos óleo da oficina para os tacos, e eu respondo 'não, claro que não!' Ou se somos os mecânicos e depois viemos trabalhar aqui nos tacos", comenta, sorridente, Ismael Ortigosa, um dos administradores desse peculiar restaurante.



Por volta do meio-dia, um guindaste hidráulico levanta uma das cortinas metálicas do local, revelando um espaço onde estão dispostas mesas e cadeiras.



Ao lado, fixos, estão a cozinha e um bar com vista para a rua, onde os funcionários imediatamente começam a montar três enormes "trompos" de carne, adaptações do shawarma árabe, para serem assados.



Localizado no bairro central de Narvarte, El Vilsito se destaca como destino dos passeios pelas taquerias, embora a capital mexicana - com 9,2 milhões de habitantes - conte com cerca de 2.800 desses restaurantes típicos, segundo números do setor.



"É um lugar que a gente nunca poderia imaginar, que pode ser uma coisa de dia e outra completamente diferente à noite", comenta Christian Ávila, marido de Rebeca.



Ao anoitecer o local fica lotado.



"Eles saem como se tivessem descoberto uma coisa totalmente diferente", diz Tonalli Palomino, guia turística da empresa Eat Mexico.



Em uma cidade que em 2022 recebeu 11,9 milhões de turistas, estes passeios se tornaram uma forma de promover sua atratividade e também virou uma pujante atividade econômica.



Apenas a empresa Eat Like Local (Coma como um local, em tradução livre), mais uma operadora promovida por um grupo de mulheres, já atendeu cerca de 6.000 visitantes desde 2015.



"O objetivo é compartilhar um pouco da nossa cultura, da história, do que é a comida que se costuma chamar de autêntica, tentando compartilhar o que o mexicano come no dia a dia", explica Tonalli.