Taylor Swift e Austin Butler estão entre novos membros da Academia do Oscar

Taylor Swift, Abel Makkonen Tesfaye "The Weeknd" e Austin Butler estão entre as 398 personalidades do entretenimento convidadas pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas para fazer parte de seu seleto grupo, informou nesta quarta-feira (28) a entidade responsável pelo Oscar.



A Academia acelerou sua expansão para ampliar a diversidade de suas fileiras e, nos últimos anos, já convidou mais de mil novos membros.



De acordo com a organização, 40% dos novos integrantes são mulheres, 34% representam minorias étnicas e raciais e 52% são de fora dos Estados Unidos, de 51 países.



Estão entre eles os brasileiros Anita Rocha da Silveira, diretora de "Mate-me Por Favor" (2015) e "Medusa" (2021), e Fernando de Goes, cientista da computação da Pixar.



Os diretores argentinos Ana Katz e Santiago Mitre - cujo "Argentina 1985" (2022) concorreu à estatueta este ano - também figuram na lista, que inclui ainda o cineasta mexicano Carlos López Estrada ("Raya e o Último Dragão", 2021).



"A Academia está orgulhosa de receber estes artistas e profissionais", disseram em um comunicado o diretor-executivo Bill Kramer e a presidente Janet Yang. "Eles representam um talento global extraordinário por meio das disciplinas cinematográficas."



A lista inclui vários indicados recentes como Butler, Paul Mescal ("Aftersun", 2022) e parte do elenco e equipe de "Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo" (2022), último vencedor como melhor filme - Stephanie Hsu, Ke Huy Quan e Shirley Kurata.



A Academia, principal associação da indústria do cinema de Hollywood, emite uma única rodada de convites por ano.



Só os membros da Academia podem votar para decidir os prêmios Oscar. A próxima cerimônia será realizada em 10 de março de 2024.