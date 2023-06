436

Duas pessoas morreram, entre elas o agressor, em uma troca de tiros nesta quarta-feira (28), em frente ao consulado dos Estados Unidos em Jidá, no oeste da Arábia Saudita, informaram as autoridades do reino.



Um homem armado desceu de seu carro em frente ao prédio do consulado e foi morto ao trocar tiros com membros de forças de segurança, reportou a agência oficial saudita SPA, citando um porta-voz da polícia. Um agente de segurança nepalês ficou ferido e acabou falecendo.