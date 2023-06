Polônia comprará sistemas de defesa Patriot por US$ 15 bilhões

436

A Polônia vai adquirir sistemas de defesa antiaérea Patriot pelo valor de US$ 15 bilhões (R$ 78,8 bilhões), informou o Pentágono nesta quarta-feira (28).



Segundo uma agência do Departamento de Defesa dos EUA, a DSCA (na sigla em inglês), a venda incluirá até 48 lançadores Patriot PAC-3 e até 644 mísseis Patriot PAC-3 MSE, junto com radares e componentes de controle para os sistemas. O Departamento de Estado aprovou a venda, acrescentou a agência.



Esta transação vai proporcionar à Varsóvia alguns dos sistemas americanos mais avançados de defesa aérea.



"A venda proposta vai melhorar a capacidade de defesa antimíssil da Polônia e contribuirá para os objetivos militares da Polônia de atualizar a capacidade, aumentando ainda mais a interoperabilidade com os Estados Unidos e outros aliados", afirmou a agência em um comunicado.



Os Patriot podem inclusive ser usados contra mísseis e aviões de alta velocidade.



Eles têm sido muito eficazes para proteger o território ucraniano dos ataques aéreos russos, derrubando até mesmo mísseis balísticos táticos e foguetes hipersônicos.