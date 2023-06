Destroços do submersível que implodiu perto do Titanic chegam a porto no Canadá

436

Autoridades do Canadá descarregaram,nesta quarta-feira (28), em um porto no leste do país os destroços recuperados do Titan, submersível que implodiu recentemente durante uma visita à área do naufrágio do Titanic, encerrando uma difícil operação de busca e recuperação.



Imagens de televisão mostraram o que parecia ser a ponta da embarcação e um painel lateral com componentes eletrônicos e cabos pendurados enquanto os restos eram içados de um barco a um caminhão na plataforma, em um terminal da Guarda Costeira do Canadá, na cidade de St. John's.



A Pelagic Research, empresa nova-iorquina proprietária do veículo operado por controle remoto utilizado na busca do submersível, anunciou que sua operação havia sido concluída.



"Terminamos nossas atividades em alto-mar e basicamente estamos desmobilizando agora e devolvendo a equipe para seus entes queridos", disse à AFP o porta-voz da empresa, Jeff Mahoney.



Ele também afirmou que as buscas e a recuperação dos destroços haviam sido "uma operação extremamente arriscada".



"Foi extremamente complexo e desgastante para a equipe, que estava trabalhando dia e noite quase sem dormir todo esse tempo, durante 10 dias", ressaltou.



Funcionários canadenses se negaram a fazer comentários sobre os destroços recuperados.



O Titan foi declarado desaparecido em 18 de junho e, na quinta-feira passada, a Guarda Costeira dos Estados Unidos disse que as cinco pessoas a bordo haviam morrido após o submersível sofrer uma implosão catastrófica.



Um campo de escombros compatíveis com o Titan foi encontrado no fundo do mar, a 500 metros da proa do transatlântico naufragado, que está a quase 4 km da superfície do oceano e a 650 km da costa da província de Terra Nova, no Canadá.



Tanto autoridades americanas quanto canadenses abriram investigações para determinar a causa da implosão.