Incêndio de casa deixa sete mortos em Havana, todos da mesma família

Sete membros da mesma família, incluindo duas crianças, morreram nesta quarta-feira (28) no incêndio de sua casa em um bairro central de Havana, informaram as autoridades cubanas citadas pela imprensa oficial.



"Uma família composta por sete pessoas, cinco idosos e dois menores" morreu no acidente que, segundo as primeiras informações, foi provocado "por um incêndio de ciclomotores elétricos" que se encontravam na casa, indica o portal Cubadebate.



Os menores "são uma menina de cinco anos e um menino de quatro", disse à AFP um membro do Corpo de Bombeiros, que preferiu não revelar sua identidade.



Ele indicou que os serviços de emergência chegaram ao local por volta das 2h20 (3h20 no horário de Brasília) e demoraram mais de uma hora para controlar o incêndio.



"Quando chegamos, a casa ardia como uma fogueira, não havia mais nada", explicou.



O presidente Miguel Díaz-Canel e o primeiro-ministro Manuel Marrero lamentaram o ocorrido e expressaram suas condolências aos familiares e amigos das vítimas.



Segundo o Cubadebate, trata-se de uma casa "de construção mista, com estruturas de alvenaria e madeira no interior" e, aparentemente, o incêndio começou "pela explosão dos veículos que estavam na entrada da sala".



Os bombeiros confirmaram, posteriormente, que a família havia colocado as baterias de seus dois ciclomotores elétricos para carregar na sala da casa, e um deles explodiu, iniciando o incêndio.



"Os gritos dos vizinhos me acordaram, pulei da cama, mas não pudemos fazer nada, tudo aconteceu muito rápido", disse à AFP Niovis Rodríguez, uma vizinha de 68 anos, em estado de choque.



Pelo menos três caminhões de bombeiros foram mobilizados, segundo imagens divulgadas pela mídia.



Diante da recorrente escassez de gasolina, os veículos elétricos, principalmente scooters e ciclomotores, são cada vez mais numerosos na capital cubana.



A imprensa noticia incêndios regularmente, em geral pequenos, causados pela explosão de baterias.