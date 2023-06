Ataque russo a restaurante deixa quatro mortos e mais de 40 feridos na Ucrânia

436

Quatro pessoas morreram e mais de 40 ficaram feridas nesta terça-feira (27) em um ataque com foguetes russos que atingiu um restaurante no centro de Kramatorsk, leste de Ucrânia, informaram autoridades.



Segundo a polícia da Ucrânia, a Rússia disparou dois mísseis terra-ar S-300 contra a cidade.



"Corpos de três pessoas, incluído um menor nascido em 2008, foram retirados dos escombros. Entre os feridos, há uma criança nascida em 2022", informou o Ministério do Interior ucraniano no Telegram.



O serviço de emergências da Ucrânia divulgou no mesmo aplicativo que 47 pessoas ficaram feridas no ataque, que destruiu o restaurante Ria Pizza, frequentado por jornalistas e militares. Entre eles estava o escritor colombiano Hector Abad.



Uma multidão se reunião no local do ataque, onde ainda havia fogo, enquanto soldados e socorristas procuravam vítimas.



Coberto de poeira, o cozinheiro Roslan, 32 anos, disse que "havia bastante gente" no restaurante. "Tive sorte."



Natalia contou, chorando, que seu irmão Nikita, 23 anos, estava na área de preparação de pizzas, e que os socorristas não conseguiam retirá-lo dos escombros.



O governador de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, informou que dois foguetes russos haviam atingido a cidade de Kramatorsk, que tinha 150.000 habitantes antes da guerra é o último grande centro urbano controlado pela Ucrânia no leste do país.



Vários prédios próximos também foram atingidos no ataque à cidade, que a Rússia tem como alvo desde que iniciou sua invasão à Ucrânia.



"Pessoas me relataram que ouviram um avião voando, houve um barulho e, depois, uma explosão", contou à AFP um soldado ucraniano de 19 anos, que disse se chamar "Fantasma" e que estava perto do local. Ele correu até o restaurante para ajudar a resgatar funcionários.



"Uma menina ficou presa, ferida. Ainda não conseguiram tirá-la de lá", lamentou.