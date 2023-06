Enviado do papa para a paz na Ucrânia chega a Moscou

436

O cardeal italiano Matteo Zuppi, enviado do papa Francisco para a paz na Ucrânia, chegou a Moscou nesta terça-feira (27), três semanas após sua visita a Kiev, anunciaram o Vaticano e diversos meios de comunicação.



Esta é a primeira visita a Moscou de um alto funcionário da Santa Sé desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.



"Nos dias 28 e 29 de junho de 2023, o cardeal Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, acompanhado por um funcionário da Secretaria de Estado, visitará Moscou como enviado do papa Francisco", anunciou o Vaticano em um comunicado nesta terça-feira.



Segundo a emissora pública de televisão italiana RAI, o enviado do papa chegou a Moscou pouco depois das 14h00 (horário de Brasília).



"O principal objetivo da iniciativa é estimular gestos de humanidade que possam ajudar a promover uma solução para a trágica situação atual e encontrar os meios para alcançar uma paz justa", detalhou o Vaticano.



O cardeal Zuppi já havia visitado Kiev nos dias 5 e 6 de junho.



Durante essa visita "breve, mas intensa", segundo o Vaticano, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, disse a ele que um cessar-fogo "não levaria à paz".



Apesar dos apelos reiterados do papa Francisco a cada semana para silenciar as armas desde o início do conflito, as iniciativas da Santa Sé para estabelecer um vínculo com as autoridades russas tinham fracassado até agora.



O arcebispo de Bolonha, de 67 anos, preside a Conferência Episcopal Italiana desde o ano passado. Ele foi nomeado cardeal pela Comunidade de Sant'Egidio.



Esta comunidade de católicos laicos, nascida em 1968, agora especializada na diplomacia e nos esforços de paz, tinha como missão inicial a ajuda aos pobres e excluídos, e passou a atuar no cenário internacional com a assinatura de um acordo de paz em Moçambique em 1992.