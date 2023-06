'Dama com Leque' de Klimt bate recorde de leilões de obras de arte na Europa

436

O quadro "Lady with fan" ("Dama com Leque"), do austríaco Gustav Klimt, foi leiloado nesta terça-feira (27) em Londres por 74 milhões de libras (R$ 451 milhões, na cotação atual), um recorde para uma obra de arte na Europa, superando as expectativas da casa de leilões Sotheby's.



Esse trabalho tardio do pintor, falecido em 1918, derruba o recorde europeu mantido desde fevereiro de 2010 por uma escultura de Alberto Giacometti, "L'Homme qui marche I" ("Homem Caminhando I"), vendida por 65 milhões de libras (R$ 173 milhões, cotação da época), também na Sotheby's.



Esse mesmo valor era o preço indicativo que o leiloeiro havia estabelecido no catálogo para o quadro de Klimt, rapidamente superado em um leilão que durou apenas cerca de 10 minutos, com um suspense final entre os dois últimos participantes da disputa.



O vencedor, cuja identidade não foi revelada, deverá pagar, incluindo os custos da transação, 85,3 milhões de libras (R$ 519 milhões, na cotação atual).



A casa de leilões classificou esta obra, uma das últimas de Klimt (1862-1918), como "uma das mais belas e preciosas já oferecidas na Europa".



- "Alegria de Klimt" -



Gustav Klimt começou a pintar a tela em 1917, um ano antes de sua morte, aos 55 anos de idade.



Nele, uma mulher morena usando um vestido folgado, com um ombro descoberto, segura um leque em uma das mãos. Atrás, há padrões e cores recorrentes na obra do artista, como pássaros e flores, em um fundo amarelo dourado.



A pintura, que fazia parte de uma coleção privada desde 1994, segundo as informações fornecidas pela Sotheby's, pertenceu ao industrial vienense Erwin Bohler, depois a seu irmão e então à viúva do último até a década de 1940.



Muito mais tarde, em 1988, se tornou propriedade do empresário e mecenas americano Wendell Cherry.



"Respirando liberdade e espontaneidade, [o retrato] reflete a alegria de Klimt ao pintá-lo e celebra a beleza em sua forma mais pura", de acordo com a casa de leilões.



No ano passado, em um leilão da Christie's em Nova York, da coleção do cofundador da Microsoft Paul Allen, um quadro de Klimt, 'Birch Forest" ("Floresta de Bétulas"), foi vendido por 104,5 milhões de dólares (R$ 537 milhões, na cotação da época).



Outras vendas notáveis na Europa incluem "Le Bassin Aux Nymphéas" ("Lago com Nenúfares"), de Claude Monet, que alcançou 40,9 milhões de libras (R$ 129 milhões, na cotação da época) na Christie's de Londres em junho de 2008.



E "L'Empire des lumières" ("O Império da Luz"), de René Magritte, que foi vendido por 59,4 milhões de libras (R$ 400 milhões, na cotação da época) na Sotheby's em março de 2022.