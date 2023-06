EUA vai tomar novas 'medidas' contra grupo Wagner na África

436

Os Estados Unidos irão tomar, durante esta semana, novas "medidas" contra as atividades do grupo paramilitar Wagner na África, anunciou, nesta terça-feira (27), o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller.



"Vão ver medidas adicionais de parte dos Estados Unidos para torná-los responsáveis pelas ações que praticaram", declarou Miller a jornalistas.



Ele acrescentou que as medidas serão tomadas durante esta semana e estarão relacionadas às atividades do grupo na África, e não com a rebelião abortada do último fim de semana na Rússia e nem com a guerra na Ucrânia, onde o grupo combate.



Os Estados Unidos querem evitar a impressão de que favorecem um grupo na luta pelo poder entre o líder dos milicianos, Yevgueni Prigozhin, e o presidente russo, Vladimir Putin.



Miller voltou a criticar os paramilitares do grupo Wagner, acusados de atrocidades no Mali e na República Centro-Africana.



"Acreditamos que aonde quer que o (grupo) Wagner vá, semeia morte e destruição pelo caminho. Prejudicam as populações locais, extraem minerais e tiram dinheiro das comunidades onde operam", afirmou Miller.



"E por isso seguimos pedindo aos governos da África e de outros locais que encerrem qualquer cooperação com o (grupo) Wagner", acrescentou.



No mês passado, a organização de defesa dos direitos humanos da ONU disse que forças estrangeiras - identificadas pelos EUA como o grupo Wagner - estiveram envolvidas no massacre de pelo menos 500 pessoas na cidade de Moura, no centro do Mali, em março de 2022.