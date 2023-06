Presidente de Serra Leoa é reeleito

436

O presidente de Serra Leoa, Julius Maada Bio, foi reeleito com 56,17% dos votos para um segundo mandato, informou nesta terça-feira (27) o chefe da comissão eleitoral.



Seu principal adversário, Samura Kamara, ficou em segundo lugar com 41,16%, de acordo com os resultados finais anunciados em Freetown por Mohamed Kenewui Konneh.



A contagem dos votos foi questionada pela oposição, o Congresso de Todos os Povos (APC), que denunciou em comunicado na segunda-feira a falta de inclusão, transparência e responsabilidade da comissão eleitoral.



O partido da oposição também afirmou que "não aceitará esses resultados falsos e manipulados".



Os observadores da União Europeia denunciaram, na segunda-feira, a falta de transparência e comunicação por parte da autoridade eleitoral e afirmaram ter testemunhado violência em vários centros de votação.



Cerca de 3,4 milhões de pessoas foram convocadas no último sábado para votar e escolher entre 13 candidatos nas eleições presidenciais, que se tornaram uma disputa entre Bio, um ex-soldado aposentado de 59 anos, e Kamara, um tecnocrata de 72.