Operador de escavadeira salva bezerro em canal da Turquia

Um vídeo que viralizou no domingo (25) registra o momento em que um operador de retroescavadeira resgata um bezerro dentro de um canal com águas correntes intensas, em I%u011Fd%u0131r, na Turquia.

O usuário u/kzoxp compartilhou as imagens com a comunidade r/nextfuckinglevel do Reddit, destinada a dividir talentos, habilidades e feitos estupendos. O vídeo ultrapassou a marca de 123 mil reações positivas, a de 2,7 mil comentários e cativou vários selos especiais, como o “fé na humanidade restaurada”, dados pelos outros usuários.