Cultivos de coca disparam no Peru na fronteira com Brasil e Colômbia

436

O cultivo de coca no Peru, um dos maiores produtores mundiais da folha, matéria-prima da cocaína, aumentou para 95.000 hectares em 2022, quase 20% a mais do que no ano anterior, impulsionado por plantações na fronteira com o Brasil e a Colômbia, anunciou o governo nesta segunda-feira (26).



"Chegamos a 95.000 hectares de coca no ano de 2022. Isso quer dizer que tivemos um crescimento dos 80.000 hectares que foram medidos em 2021 em todas as regiões produtoras de coca", disse Carlos Figueroa, diretor da Comissão Nacional para o Desenvolvimento e a Vida sem Drogas (Devida).



"Há um nível alto de crescimento e sobretudo nas regiões ligadas à fronteira com a Colômbia, o Brasil", acrescentou.



Segundo as autoridades peruanas, houve um aumento sustentado de cultivos desde a pandemia de covid-19, quando cresceram mais de 50%, passando de 61.777 hectares em 2020 a 95.000 hectares em 2022. Isto ocorreu porque o governo parou de erradicar os cultivos ilegais por causa das quarentenas.



O aumento dos cultivos em áreas fronteiriças com o Brasil e a Colômbia está associado à presença de narcotraficantes "vinculados a dissidentes das Farc e ao Comando Vermelho no Brasil", acrescentou o diretor da Devida.



A folha de coca é matéria-prima para a elaboração da cocaína. Depois de colhidas, as folhas são repassadas a químicos, que as misturam com gasolina, cal, cimento e sulfato de amônio para obter uma pasta branca.



Depois, esta pasta é enriquecida com um coquetel de ácidos e solventes.



Metade dos cultivos de coca do Peru fica no VRAEM, acrônimo de Vale dos Rios Apurímac, Ene e Mantaro, que abriga milhares de camponeses 'cocaleros', como são chamados os agricultores que se dedicam a este plantio.



No VRAEM, no sudeste do Peru, atuam remanescentes da guerrilha maoista Sendero Luminoso.



Noventa e cinco por cento da produção peruana de coca são destinados ao narcotráfico. O restante é utilizado em chás, balas, farinha e estimulantes através da mastigação da folha.



Mascar folhas de coca é uma tradição ancestral para combater o cansaço tanto no Peru quanto na Bolívia. Segundo a Devida, cerca de seis milhões de peruanos usam a folha de coca de forma legal.



De acordo com a ONU, Colômbia, Peru e Bolívia são os maiores produtores mundiais de folha de coca e cocaína.



Estima-se que a produção peruana de cocaína seja de, aproximadamente, 400 toneladas anuais. Em 2022, cerca de 86 toneladas de drogas foram apreendidas e incineradas, segundo a polícia.