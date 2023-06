Grécia ignorou oferta da Frontex de enviar ajuda ao local do naufrágio de migrantes

436

A Grécia ignorou uma oferta da agência europeia Frontex para enviar assistência aérea adicional ao largo da costa grega antes do naufrágio de uma embarcação com migrantes, que deixou 82 mortos e centenas de desaparecidos este mês, disse a agência nesta segunda-feira (26).



A tragédia com o barco pesqueiro que viajava sobrecarregado, com centenas de pessoas a bordo, levanta dúvidas sobre a responsabilidade das autoridades.



"A Frontex ofereceu às autoridades gregas apoio aéreo adicional em 13 de junho, mas não obteve resposta", escreveu o serviço de imprensa da Frontex à AFP em um e-mail.



Mais cedo, o centro de coordenação da Itália pediu a um avião da Frontex que procurasse a embarcação por volta das 8h33 GMT (5h33 em Brasília). O barco foi localizado às 9h47 GMT (6h47 em Brasília).



"O avião monitorou o barco de pesca por 10 minutos antes de se ver obrigado a retornar para a base para reabastecer", relatou a Frontex.



O barco procedente da Líbia afundou na costa da península do Peloponeso, na Grécia, a rota de migração mais perigosa do mundo. Segundo testemunhos dos sobreviventes, havia centenas de pessoas a bordo, cujos corpos não foram encontrados.