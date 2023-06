Mais de 17 mil soldados ucranianos se formam em programa dirigido pelo Reino Unido

436

Mais de 17.000 recrutas ucranianos foram treinados em um ano em um programa de países ocidentais dirigido pelo Reino Unido, como parte de seu apoio a Kiev ante a invasão russa, anunciou o Ministério da Defesa britânico nesta segunda-feira (26).



Voltado para ucranianos com pouca ou nenhuma experiência militar, o programa consiste em um treinamento de, pelo menos, cinco semanas, que inclui manuseio de armas, primeiros socorros, normas de guerra, táticas de patrulha e treinamento em áreas rurais.



O treinamento foi implementado pelo Reino Unido e por outros nove países: Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Noruega, Finlândia, Suécia, Dinamarca, Lituânia e Holanda.



"A determinação e resiliência dos recrutas ucranianos que chegam ao solo britânico para treinar com forças britânicas e internacionais é uma lição de humildade", disse o secretário de Defesa britânico, Ben Wallace. "O Reino Unido e seus parceiros continuarão oferecendo este apoio vital, ajudando a Ucrânia a se defender da agressão russa pelo tempo que for necessário", acrescentou.



O objetivo do programa é formar 30.000 recrutas até 2024. Londres foi o primeiro aliado de Kiev a entregar tanques pesados ao Exército ucraniano, antes dos Estados Unidos, e se pronunciou em favor da entrega de caças antes de Washington autorizar o fornecimento de aviões F-16.