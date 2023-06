Combates se intensificam no Sudão

436

Doze civis morreram neste domingo em bombardeios entre militares e paramilitares, que se enfrentam, agora, em outra cidade da região de Darfur, oeste do Sudão.



"O primeiro balanço provisório é de 12 civis mortos em Nyala", informou à AFP um médico local, que não quis ser identificado. "Mas sabemos que pessoas morreram ou ficaram feridas antes de que pudessem chegar ao hospital, porque a violência dos combates impede os deslocamentos", ressaltou.



A guerra entre o Exército, comandado pelo general Abdel Fattah al-Burhan, e os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FSR), do general Mohamed Hamdan Daglo, deixou mais de 2.800 mortos desde abril, segundo a ONG Acled, além de mais de 2,5 milhões de deslocados e refugiados, segundo a ONU.



O Exército aumentou seus ataques aéreos contra Cartum. Já as FSR intensificaram o fogo de artilharia contra bases militares e da polícia.



Uma fonte paramilitar informou hoje que "tomaram o controle do quartel-general da polícia no sul de Cartum e de todo o equipamento que ali estava".