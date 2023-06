436

O presidente russo, Vladimir Putin, "está profundamente equivocado", ao acusar os combatentes do grupo paramilitar Wagner de "traição", afirmou, neste sábado (24), o líder do grupo, Yevgueni Prigozhin, descartando uma rendição de suas forças.



"No que diz respeito à 'traição da Pátria', o presidente está profundamente equivocado. Nós somos patriotas", afirmou Prigozhin em uma mensagem de áudio. "Ninguém planeja se render a pedido do presidente, dos serviços de segurança ou de quem quer que seja", acrescentou.