O presidente russo, Vladimir Putin, que enfrenta uma rebelião do grupo paramilitar Wagner, falou por telefone com seu aliado mais próximo, o chefe de Estado bielorrusso, Alexander Lukashenko, reportou, neste sábado (24), a agência de notícias bielorrussa Belta.



Trata-se do primeiro contato internacional de Putin desde o início desta rebelião, iniciada na noite de sexta-feira pelo líder do grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin.



"O presidente russo telefonou esta manhã para o presidente bielorrusso" para informá-lo "da situação na Rússia", noticiou a agência Belta, citando o serviço de imprensa de Lukashenko.