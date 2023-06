436

A Casa Branca está atenta à situação na Rússia depois que o líder do Grupo Wagner convocou um "levante armado" contra o alto escalão militar russo, informou um porta-voz nesta sexta-feira (23), que acrescentou que o presidente Joe Biden já foi informado.



"Estamos monitorando a situação e vamos manter consultas com nossos aliados e parceiros sobre essa situação em desenvolvimento", assinalou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, Adam Hodge.