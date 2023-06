Agressor sexual que sequestrou vítima por 31 anos é condenado na Venezuela

436

Um homem foi condenado a 17 anos de prisão na Venezuela por sequestrar uma mulher e submetê-la a abusos sexuais durante mais de três décadas, informou o Ministério Público nesta sexta-feira (23).



Preso em janeiro de 2020, Matías Salazar deverá cumprir uma pena de 17 anos e dois meses de prisão por "violência sexual, ameaça e violência psicológica", publicou no Twitter o procurador-geral, Tarek William Saab.



O caso, que comoveu o país caribenho, veio à tona depois que uma mulher, identificada como Morella León, conseguiu fugir do local onde vivia em cativeiro havia 31 anos, em uma vila próxima à cidade de Maracay (estado de Aragua, norte). Ela era forçada a ter relações sexuais em troca de água e alimentos, segundo a imprensa local.



Outra mulher - que, por 23 anos, manteve uma relação com Salazar, com quem teve uma filha - denunciou o mesmo por violência psicológica pouco depois da fuga de Morella, e pediu uma ordem de restrição, segundo a mídia local, que, na época, também relatou que ela foi vítima de sequestro. Saab, porém, não menciona este caso para a atual condenação.