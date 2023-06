Rio Mapocho transborda após fortes chuvas em Santiago

436

O rio Mapocho, que atravessa a cidade de Santiago, transbordou nesta sexta-feira (23) em algumas áreas após dois dias de fortes chuvas no centro do Chile, levando ao bloqueio de uma estrada e à evacuação de 359 pessoas.



"Ainda temos chuvas (...) e altas temperaturas na cordilheira, o que mantém a situação de risco" devido ao eventual aumento do caudal, disse a ministra das Obras Públicas, Jéssica López. As autoridades relataram que 359 pessoas foram abrigadas devido às chuvas.



Até recentemente, o Mapocho era apenas um filete de água que percorria cerca de 30 km de oeste a leste de Santiago, devido à prolongada seca que atinge o centro do Chile há uma década.



Chegou a registrar um déficit de água de 89% em relação à sua média histórica, segundo estimativas oficiais. Depois da queda de 150 mm em setores do sopé nas últimas horas, o leito do rio cresceu muito e a água transbordou em vários setores que ficaram alagados.



"No sopé da cordilheira choveu em um dia e meio tudo o que choveu no ano passado em Santiago", disse o governador da cidade, Claudio Orrego, em um último relatório das autoridades sobre a situação climática.



Na altura do bairro de Pudahuel, as autoridades ordenaram o fechamento da estrada que liga Santiago à cidade de Valparaíso porque a água cobriu a rodovia.



Toneladas de lixo se acumularam e foram arrastadas pelo rio. No sul de Santiago, o Maipo, principal rio da região metropolitana, também apresentou um aumento significativo em sua vazão, assim como outros rios do centro do Chile.



A região foi afetada por uma frente caracterizada por temperaturas mais altas do que o habitual no início do inverno e pela queda de água em regiões do sopé da cordilheira, onde normalmente deveria nevar.