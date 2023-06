Ex-vice-presidente Mike Pence desafia seus rivais a apoiarem a proibição nacional do aborto

436

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence pediu, nesta sexta-feira (23), que seus adversários nas primárias republicanas apoiem o princípio de uma lei federal que restringirá os prazos para abortar, buscando liderar um debate que o favorito Donald Trump estaria evitando.



Quase um ano depois da decisão da Suprema Corte de anular as proteções federais que resguardavam o direito ao aborto, Pence lançou um desafio aos seus concorrentes para a candidatura presidencial republicana nas eleições de 2024.



"O fato é que a lei do aborto nos Estados Unidos está mais alinhada com a China e Coreia do Norte do que com os países ocidentais da Europa", disse na conferência "Road to Majority" (A Caminho da Maioria, em tradução literal para o português), que reúne 3.000 conservadores evangélicos em Washington.



"Quero dizer isso do fundo do meu coração", acrescentou: "Todos os candidatos presidenciais republicanos deveriam apoiar a proibição do aborto antes das 15 semanas como regra mínima em todo o país".



Pence não mencionou seu ex-companheiro de governo (2017-2021), mas seu discurso parecia dirigido a Donald Trump.



O ex-presidente considera que a direita religiosa foi crucial para sua vitória em 2016 e ainda o é para suas ambições atuais de retornar à Casa Branca.



Durante sua gestão, Trump indicou três juízes conservadores para a Suprema Corte, que, em 24 de junho passado, anulou a famosa decisão "Roe V. Wade" de 1973, suprimindo a proteção federal ao aborto.



No entanto, os ativistas contra o aborto estão surpresos com a possibilidade de Trump se negar a apoiar publicamente uma proibição nacional do aborto.



- "Santidade da vida" -



Trump advertiu contra a tendência de ir muito à direita e sugeriu que os ativistas contra o aborto foram os responsáveis pelos resultados aquém do esperado dos republicanos nas últimas eleições de meio de mandato.



"Alguns (republicanos) que falarão nesta mesma plataforma dirão que (...) não se deve fazer nada a nível federal", disse Pence em referência às críticas de Trump.



"Outros dirão que continuar a luta pela vida poderia resultar em leis estaduais muito duras. Alguns foram inclusive mais longe e culparam a anulação de Roe V. Wade pelas perdas eleitorais de 2022", declarou, repetindo a palavra "vida", o fio condutor dos militantes "pró-vida" (antiaborto).



"Mas permitam-me dizer do fundo do meu coração: (...) a vida é a causa dos nossos tempos. E não podemos descansar até que voltemos a colocar a santidade da vida no centro da lei americana em todos os estados deste país", disse.



A conferência "A Caminho da Maioria" reúne, pela primeira vez no mesmo palco, os principais candidatos republicanos dois meses antes do primeiro debate presidencial republicano, programado para 23 de agosto em Milwaukee, no estado de Wisconsin.



Trump deve falar na conferência no sábado, enquanto outro pré-candidato republicano, o governador da Flórida, Ron DeSantis, discursará nesta sexta-feira.