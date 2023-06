Petro levará para cúpula UE-Celac proposta de trocar dívida por ação climática

436

O presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmou, nesta sexta-feira (23), que pretende levar a proposta de "trocar dívida por ação climática" para a reunião entre líderes europeus e latino-americanos prevista para julho, apesar da "tímida" acolhida em uma cúpula em Paris.



Durante dois dias, cerca de 40 líderes debateram em Paris como transformar o sistema financeiro global para adaptá-lo à luta contra a mudança climática, e Petro defendeu esta medida, que foi recebida "timidamente", disse ele em entrevista à AFP.



A Alemanha "não acredita" na proposta; a França "é um pouco mais flexível"; o presidente americano, Joe Biden, seria favorável, mas dependeria do Congresso; e "a União Europeia (UE) em seu conjunto nem discute isso", relatou.



"Espero que essa proposta seja colocada na mesa de discussão entre a UE e a Celac [Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos]", prevista para 17 e 18 de julho em Bruxelas, enfatizou Petro, que também espera abordar o assunto em setembro com União Africana (UA).



O presidente de esquerda conversou com a AFP ao final da cúpula pelo Novo Pacto Financeiro Mundial.



Na véspera, durante as sessões de trabalho, defendeu perante a comunidade internacional um "grande plano Marshall global de investimentos", baseado na taxação das transações financeiras e em sua proposta de "trocar a dívida pela ação climática" ante a atual crise.



Petro lembrou que já existem exemplos, como a conversão de 1,63 bilhão de dólares de dívida (em torno de 7,7 bilhões de reais na cotação atual) anunciada pelo Equador em maio e que serão destinados para a proteção das Ilhas Galápagos. Defendeu, contudo, que esse tipo de acordo não seja discutido "de forma bilateral", mas "por blocos".



O presidente também propôs a criação de um grupo de especialistas que apresentam cenários para a reforma do sistema financeiro mundial, para a próxima cúpula do clima da ONU, a COP28, marcada para o final do ano em Dubai.