Rússia proíbe entrada de mais funcionários da UE após sanções de Bruxelas

436

A Rússia anunciou, nesta sexta-feira (23), que "ampliou consideravelmente" a lista de funcionários da União Europeia (UE) impedidos de entrar em seu território, em reação às novas sanções de Bruxelas contra Moscou relacionadas com o conflito na Ucrânia.



"Consideramos que essas medidas da UE ilegítimas (...) Em resposta às iniciativas hostis, a parte russa ampliou significativamente a lista de representantes de instituições europeias e Estados-membros da UE" que estão proibidos de ingressar em solo russo, informou o Ministério russo das Relações Exteriores em um comunicado, sem especificar o número de pessoas afetadas.



Trata-se, em particular, de membros dos serviços de segurança, ou instituições políticas ou comerciais europeias, assim como parlamentares europeus que "promovem uma agenda [hostil] em relação à Rússia", completou a Chancelaria.



Desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em fevereiro de 2022, Moscou proibiu a entrada no país de centenas de líderes, funcionários, industriais, jornalistas e outros ocidentais considerados hostis.



O anúncio desta sexta-feira é uma resposta a um novo pacote de sanções divulgado por Bruxelas, o 11º desde o início do conflito, cujo objetivo é, desta vez, evitar que as sanções já em vigor sejam burladas.