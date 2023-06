Diplomata russo ocupa terreno e provoca conflito na Austrália

436

Um diplomata russo que ocupa o terreno onde deveria ser construída a embaixada de seu país na Austrália provocou um conflito diplomático.



A Austrália decidiu vetar a construção da nova embaixada russa em um terreno próximo do 'Parliament House', o edifício que abriga o Parlamento australiano em Canberra, depois que o serviço de inteligência alertou que Moscou usaria o local como uma base de espionagem dos deputados.



Na semana passada, a Austrália aprovou leis específicas para impedir a construção no terreno, que fica a 400 metros do Parlamento.



Mas desde então um funcionário de meia-idade ocupa um canteiro de obras, cercado por arbustos e materiais de construção na propriedade, impedindo a retomada do terreno.



"O desafio da Rússia à validade da lei não é inesperado", declarou à AFP uma fonte do governo australiano, que acredita que Moscou deseja levar o caso ao principal tribunal do país.



Fontes governamentais confirmaram que o homem tem imunidade diplomática, mas a AFP não conseguiu identificá-lo com os nomes que aparecem na lista oficial de representantes da Rússia na Austrália.



A polícia australiana vigia o local, mas o governo reluta em determinar a detenção do diplomata, o que poderia provocar uma crise ainda maior com Moscou.



O primeiro-ministro australiano, Anthony Albanese, descreveu o diplomata como "um cara parado de pé no frio" e Canberra", onde as temperaturas noturnas são muito baixas neste período do ano.



A Rússia assinou em 2008 um contrato de arrendamento do terreno com o governo australiano e em 2011 recebeu a aprovação para construir a nova embaixada no local.



Mas, na semana passada, o governo anunciou o rompimento do compromisso "devido ao risco representado por uma nova presença russa tão perto da 'Parliament House", de acordo com Albanese.