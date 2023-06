Billie Eilish e Lula brilham em show pelo planeta em Paris

436

Billie Eilish, na qualidade de superestrela, e o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, aclamado como tal, foram os protagonistas de um show pelo planeta na noite desta quinta-feira (22), aos pés da Torre Eiffel, em Paris.



Dado o número de camisas com o rosto da cantora californiana de 21 anos entre o público jovem, composto por cerca de 20.000 pessoas, Billie Eilish era a grande atração da noite.



Mas o primeiro a receber uma grande ovação não foi Lenny Kravitz, nem Jon Batiste, nem H.E.R., nem Finneas, o irmão e colaborador de Billie Eilish, que também tem produções solo.



Lula roubou a cena ao tomar a palavra em favor do planeta em uma das intervenções previstas entre uma e outra música para defender o meio ambiente.



Convidado para participar de uma cúpula para um novo pacto financeiro mundial ante o desafio climático que acontece nesta quinta e sexta em Paris, por iniciativa do presidente francês Emmanuel Macron, Lula também subiu ao palco do evento "Power Our Planet" (Empodere o nosso planeta).



Com terno escuro e camisa azul, o presidente brasileiro reafirmou sua meta de "desmatamento zero" na Amazônia, entre a ovação do público.



Os espectadores puderam comparecer ao concerto gratuito mediante inscrição prévia no site da ONG Global Citizen e com o compromisso de retransmitir nas redes ações em favor do planeta.



Em uma noite repleta de simbolismo político, a primeira surpresa musical foi Common, rapper americano convidado de Jon Batiste, que improvisou acompanhado por teclado e saxofone com as palavras "Paris", "France" ("França", em inglês) e "Power Our Planet".



Mas a grande estrela da noite foi Billie Eilish, com uma apresentação em formato curto: três músicas, com violão e teclado, acompanhada por seu irmão Finneas.



Seus admiradores, chorando na primeira fila, cantaram junto e a plenos pulmões as letras dos temas, entre eles "Happier Than Ever".



Usando calças, camisa com listras azuis e brancas e gravata, a jovem estrela do pop pediu "uma mudança completa do sistema em favor do planeta agora".



LIVE NATION ENTERTAINMENT