EUA aprova venda de carne de frango cultivada em laboratório

Pela primeira vez, os Estados Unidos autorizaram duas empresas a venderem carne de frango obtida diretamente de células animais, abrindo o caminho para o consumo de carne cultivada em laboratório.



O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos revisou e aprovou os sistemas de segurança alimentar nas instalações da Upside Foods e da Good Meat, disse à AFP um porta-voz da instituição nesta quarta-feira (21). As empresas acrescentaram que seus produtos estarão disponíveis em breve em alguns restaurantes.



Em novembro, as duas companhias já haviam recebido o sinal verde da agência reguladora de alimentos e medicamentos americana (FDA), e na semana passada o Departamento de Agricultura deu seu aval aos rótulos de seus produtos para garantir que são confiáveis.



"Esta aprovação mudará fundamentalmente a forma como a carne chega à nossa mesa", disse, em nota, Uma Valti, CEO e fundador da Upside Foods.



"É um passo gigantesco para um futuro mais sustentável que preserva a escolha e a vida", acrescentou.



Josh Tetrick, cofundador e CEO da Good Meat, acrescentou: "somos a única empresa a vender carne cultivada em qualquer parte do mundo desde que a lançamos em Singapura, em 2020, e agora sua venda é aprovada aos consumidores da maior economia do mundo".



Após a aprovação, a Upside processou sua primeira encomenda, feita pelo restaurante Bar Crenn, em San Francisco. Conduzido pelo chef Dominique Crenn, o restaurante tem três estrelas Michelin.



A Good Meat, por sua vez, iniciou a produção de sua primeira remessa, que será vendida ao célebre chef e filantropo espanhol José Andrés. Ele venderá o produto em um restaurante de Washington ainda não identificado.