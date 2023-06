Polícia apreende 85 geckos em bagagem no aeroporto de Viena

436

Funcionários da Alfândega na Áustria descobriram cerca de 90 répteis cuidadosamente escondidos na bagagem de um viajante da Etiópia, com valor total de revenda estimado em cerca de US$ 51 mil (em torno de R$ 246 mil), informaram autoridades locais nesta terça-feira (20).



No total, 85 geckos de diferentes espécies, duas cobras e dois escorpiões foram resgatados.



"Se depararam com uma quantidade inicialmente incalculável de répteis", relatou o Ministério das Finanças em um comunicado, acrescentando que a apreensão ocorreu em 23 de maio.



O suposto contrabandista, um cidadão checo de 50 anos, tentou burlar os controles, usando a saída reservada para os passageiros sem bens a declarar, mas foi interceptado pelos agentes.



"Alguns dos animais amontoados já apresentavam sinais evidentes de desidratação", mas "todos se recuperaram bem", completou o ministério, que publicou fotos deles.



Os animais foram enviados imediatamente para o Zoológico de Viena para receber tratamento.



Durante seu interrogatório, o viajante afirmou que os geckos "não valiam nada" e que trouxe os répteis para alimentar suas cobras.