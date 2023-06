Casal britânico vai ser deportado da Austrália por ser 'velho demais'

Glenn e Sheena Tunnicliff, britânicos de 57 e 50 anos respectivamente, estão enfrentando a realidade de serem deportados da Austrália por causa de sua idade. Residentes de East Sussex, o casal tem até o dia 4 de agosto para deixar o país.

"Somos uma família trabalhadora que foi pega no meio de todas as mudanças de visto ao longo dos anos. A Austrália está se voltando e dizendo: 'Você está velho demais, mas vamos ficar com seus filhos", comentaram.Para conseguirem permanecer no país, seria necessário que o casal tivesse uma renda mais alta ou obtivesse um visto que exigisse uma mudança de ocupação.