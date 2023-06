Parlamento estoniano legaliza casamento entre pessoas do mesmo sexo

436

O Parlamento estoniano aprovou, nesta terça-feira (20), uma lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo, tornando-se o primeiro país báltico a conceder esse direito.



Aprovada por 55 votos a favor e 34 contra, a lei entrará em vigor no ano que vem.



O governo da primeira-ministra Kaja Kallas também sobreviveu a uma moção de censura relacionada com este projeto de lei.



"Essa decisão não tira nada de ninguém, mas dá a muitos", destacou Kallas após a votação.



"Cada pessoa deve ter o direito de se casar com a pessoa que ama", acrescentou a premiê, dizendo-se "orgulhosa da Estônia".



Casais do mesmo sexo já tinham o direito de estabelecer uma união civil na Estônia desde 2014.



A lei aprovada nesta terça-feira corrige as desigualdades de direitos que persistiam até então entre casais homo e heterossexuais.