Quatro mortos em explosão em fábrica de pólvora na Rússia

Quatro pessoas morreram e várias ficaram feridas nesta terça-feira (20) em uma explosão em uma fábrica de pólvora no centro da Rússia, informaram as autoridades, que fizeram alusão a uma causa acidental.



"Aconteceu uma explosão na fábrica de pólvora Tambov", cidade situada cerca de 400 quilômetros a sudeste de Moscou, informou o gabinete local do Ministério das Situações de Emergência da Rússia, citado por agências de noticias russas.



"Até agora, fomos informados de quatro mortos e feridos" na explosão, disse ele.



Segundo o governador da região de Tambov, Maxim Egorov, a explosão, que provocou um incêndio rapidamente controlado, deveu-se a um "fator humano".



"Posso declarar inequivocamente que não foi um ataque", escreveu ele no Telegram, já que vários ataques de drones e atos de sabotagem ocorreram na Rússia desde o início da ofensiva na Ucrânia em 2022.



"Infelizmente, há mortes", acrescentou o governador, sem divulgar qualquer balanço.



"Não há nenhuma ameaça para os trabalhadores da fábrica ou para os habitantes das cidades vizinhas", disse Egorov, que indicou que a fábrica continua operando "normalmente" e que "a produção não foi suspensa".



Em meio ao conflito na Ucrânia, as fábricas de armas e munições estão operando com plena capacidade na Rússia.



Os acidentes são frequentes nas fábricas russas. As normas de segurança não são respeitadas em muitos casos e algumas instalações são muito antigas.