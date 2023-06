Lula discutirá acordo Mercosul-UE com Macron em Paris

436

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva viaja nesta segunda-feira (19) para a Itália e a França, onde irá discutir o acordo Mercosul-UE com o colega Emmanuel Macron, após o "endurecimento" das condições do mesmo pelos europeus, afirmou em entrevista.



O presidente, 77, irá se reunir na quarta-feira com o Papa Francisco, no Vaticano. Em Paris, Lula também participará da reunião de cúpula sobre um novo pacto financeiro global para lidar com as mudanças climáticas.



"Vou almoçar com Macron. Quero discutir com ele a questão do Parlamento francês, que aprovou o endurecimento do acordo Mercosul-UE", afirmou Lula em uma entrevista transmitida ao vivo pela emissora pública TV Brasil.



"A UE não pode tentar ameaçar punir o Mercosul se não cumprir isso ou aquilo. Se nós somos parceiros estratégicos, você não tem que fazer ameaça, você precisa ajudar", acrescentou o presidente, reiterando uma declaração que deu na semana passada ao receber a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, em Brasília.



O Mercosul - formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai - chegou a um acordo com a UE em 2019, após mais de 20 anos de negociações. O pacto não foi ratificado, porém, em parte devido à preocupação da Europa com as políticas ambientais do ex-presidente de direita Jair Bolsonaro (2019-2022).



O clima melhorou com o retorno de Lula ao poder, em janeiro, mas as demandas ambientais dos europeus, contidas em documento complementar ao acordo apresentado recentemente pela UE, moderaram o entusiasmo.



O almoço oferecido pelo presidente Macron está previsto para sexta-feira, último dia da agenda de Lula na Europa. No mesmo dia, o presidente brasileiro irá discursar na reunião de cúpula pelo novo pacto financeiro.



Lula participará, na quinta e sexta-feira, em Paris, da cúpula mundial que busca reformar a arquitetura das finanças globais para responder melhor aos desafios das mudanças climáticas. Este também será o marco de duas reuniões bilaterais que o presidente terá na quinta-feira, com o colega da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e o presidente da COP28, Sultan Ahmed Al-Jaber, informou o Ministério das Relações Exteriores brasileiro.



No mesmo dia, Lula fará um discurso sobre o meio ambiente no show "Power Our Planet: Live in Paris", em frente à Torre Eiffel, em Paris. Organizado pela ONG Global Citizen, o show contará com a performance de astros como Billie Eilish, Lenny Kravitz e H.E.R.



Nesta terça-feira (20), Lula se reunirá em Roma com o sociólogo Domenico de Masi. No dia seguinte, será recebido pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, pelo prefeito de Roma, Roberto Gualtieri, e pelo Papa Francisco, com quem pretende "conversar sobre a questão da paz (na Ucrânia), e também sobre a questão da desigualdade" no mundo.



Em quase seis meses de mandato, Lula teve 33 reuniões com governantes estrangeiros, uma a mais do que Bolsonaro em seus quatro anos de governo.