Menina de 5 anos perdida na Itália pode ter sido levada em mala de hotel

436

Uma menina de 5 anos, natural do Peru, foi colocada em uma mala e sequestrada de dentro de um hotel ocupado por imigrantes que vivem em Florença, na Itália.

Kataleya Mia Chicillo Álvarez está desaparecida desde 10 de junho. Ela estava morando com familiares em um hotel ocupado por cerca de 140 imigrantes ilegais que estão em Florença. As informações são do "Daily Mail".

Leia também: Criança de 5 anos é colocada em mala e sequestrada de hotel na Itália

Imagens das câmeras de segurança mostram a menina brincando nos degraus do pátio de um prédio por volta das 15h12 de 10 de junho, antes de desaparecer. Uma testemunha teria visto a criança em um ônibus, mas a polícia não confirmou o fato.

Os investigadores acreditam que a menina foi colocada em uma espécie de baú ou mala e levada por alguma das saídas do hotel. Os imigrantes que ocupavam o local foram retirados para que a polícia vasculhasse o espaço em busca de pistas. Também foram realizadas buscas em outro prédio e em uma garagem que ficam vizinhos ao hotel onde a criança morava.

A família de Kataleya mudou para a Itália quando a criança tinha seis meses de vida. Os pais da menina, Kathrina Alvarez e Miguel Angel Romero, compareceram a uma missa realizada na Via Lulli, próximo ao local do desaparecimento, para rezar pelo retorno da filha.