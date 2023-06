Parlamento australiano abre caminho para referendo sobre direitos indígenas

436

O Parlamento da Austrália aprovou nesta segunda-feira (19) as leis que permitem a organização de um referendo histórico sobre os direitos aborígenes, no qual os eleitores decidirão se os habitantes originais do país devem ter uma "voz" na formulação de políticas nacionais.



O Senado aprovou a legislação por 52 votos contra 19. O primeiro-ministro Anthony Albanese deverá definir nas próximas semanas uma data para o referendo sobre a questão.



O governo de centro-esquerda deseja mudar a Constituição para dar mais espaço aos indígenas, que enfrentam piores condições de saúde e educação, além de um índice de encarceramento maior que o restante da população.



A ministra dos Indígenas Australianos, Linda Burney, uma aborígene, afirmou que o referendo será um momento de definição para o país.



"Estou muito emocionada porque veremos as campanhas a pleno vapor", declarou ao canal ABC.



Em caso de aprovação, os indígenas australianos, que vivem no continente há pelo menos 60.000 anos, terão o direito consagrado na Constituição de consulta pelo governo sobre as leis que afetam suas comunidades.



Mas o debate ficou mais intenso nas últimas semanas e parte da oposição conservadora considera que a lei vai dividir o país em linhas raciais.



O projeto não tem o apoio total entre os aborígenes australianos - alguns questionam se esta é uma solução burocrática com pouco impacto real.



As primeiras pesquisas mostraram o apoio da maioria dos australianos para a legislação conhecida como "Voz no Parlamento", mas algumas sondagens recentes apontaram a redução do apoio com o debate mais intenso no país.