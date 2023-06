ONU diz que Rússia ainda bloqueia ajuda a vítimas de represa destruída

436

As Nações Unidas acusaram a Rússia, neste domingo (18), de manter o bloqueio às entregas de ajuda humanitária nas regiões controladas por Moscou no leste da Ucrânia, afetadas pela destruição recente da represa de Kakhovka.



A destruição da represa, em 6 de junho, inundou grandes áreas da região de Kherson, sob controle ucraniano e russo, forçando centenas de pessoas a fugirem e gerando temores de um desastre ambiental.



"O Governo da Federação Russa tem declinado até o momento nossa exigência de ter acesso às áreas sob seu controle militar temporário", informou em nota Denise Brown, coordenadora humanitária para a Ucrânia.



"As Nações Unidas vão continuar fazendo tudo o que puderem para chegar a todas as pessoas - inclusive àquelas desabrigadas pela destruição da represa - que precisam urgentemente de assistência para salvar vidas, não importa onde estejam", acrescentou Brown.



"Instamos as autoridades russas a agirem em concordância com suas obrigações sob as normas humanitárias internacionais", acrescentou.



No sábado, funcionários nas regiões sob controle russo anunciaram que o balanço provocado pela destruição da infraestrutura é de 29 mortos, enquanto Kiev reportou ao menos 16 óbitos e 31 desaparecimentos devido às inundações.



Kiev e Moscou trocam acusações pelo ataque à represa no rio Dnieper.